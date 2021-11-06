Ряду российских регионов предсказали погодную опасность

Метеоролог Вильфанд: опасная погода придет на Алтай, в Приморье и Кемеровскую область

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ряде российских регионов объявлен желтый уровень погодной опасности. По его словам, неблагоприятная погода придет в Кемеровскую область, Алтайский и Приморский край, сообщает ТАСС.

Вильфанд заявил, что с 7 по 8 ноября потепление принесет в Кемеровскую область неблагоприятную погоду с мокрым снегом и сильным ветром до 20 метров в секунду, а на Алтай — сильную гололедицу из-за смены температур. Метеоролог предсказал «наиболее сложную» ситуацию в Приморье: там с 8 ноября ожидаются интенсивные осадки, ураганный ветер и высокие волны.

«Там наши коллеги из "Приморского УГМС" выпустили штормовое предупреждение. Во второй половине дня 8 и ночью 9 ноября прогнозируются сильные дожди и очень сильные дожди. Очень сильные дожди — это значит, что 50 миллиметров и более за 12 часов выпадет, это очень интенсивные осадки, конечно», — рассказал Вильфанд.

По словам метеоролога, в Приморье также прогнозируются гололедные явления, ветер от 15 до 20 метров в секунду, на побережье Владивостока — до 25-30 метров в секунду, у мысов побережья — до 35-37 метров в секунду.

«Будет ураган. Это связано с выходном циклона. В самом заливе Петра Великого волны будут достигать высоты 2,5-3,5 метра, в открытой части моря — 5 метров», — заключил Вильфанд.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Алтайском крае до 23 часов 7 ноября, а в Кемеровской области — до 14 часов 8 ноября.

Ранее Вильфанд посоветовал россиянам поменять резину на колесах на зимнюю из-за похолодания. По его прогнозу, во вторник, 9 ноября, температура в центре Европейской России опустится до уровня нуля.