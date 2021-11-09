Москвичам назвали сроки прихода зимы

Жителям Москвы стоит ждать прихода метеорологической зимы в конце ноября — начале декабря. Такие сроки прихода зимы назвали метеорологи центра погоды «Фобос».

Синоптики отметили, что неустойчивый характер погоды сохранится до начала третьей декады ноября. В среду, 10 ноября, среднесуточная температура воздуха опустится ниже нуля градусов, однако в четверг она вновь повысится.

«Следующая волна холода ожидает столицу в конце текущей недели. Она будет более продолжительной, но период отрицательных температур продлится лишь три дня, после чего новая волна тепла компенсирует накопленные морозы», — говорится в сообщении.

Ранее ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в столице 15 ноября похолодает до нуля — минус пяти. Кроме того, ожидаются осадки, а снежный покров составит около двух-трех сантиметров.