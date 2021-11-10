Метеоролог оценил прогноз «еврозимы» в России

Синоптик Шувалов скептически отнесся к прогнозу погоды на зиму в России

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что скептически относится к прогнозу «еврозимы» в России. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

По его словам, прогнозировать погоду более чем на десять дней не стоит, так как дальнейшая оправданность прогноза не превышает 65 процентов.

«Я с большим скепсисом отношусь к подобному роду заявлениям, тем более что иногда даже и более краткосрочные прогнозы, бывает, не оправдываются», — объяснил свою оценку синоптик.

Метеоролог отметил, что в Московском регионе ночью в четверг, 11 ноября, пойдет снег, а днем температура повысится до плюс трех градусов. 13 ноября температура повысится до плюс пяти градусов днем, также ожидаются дожди.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что грядущая зима будет мягкая и с большим количеством снега. Специалист отметил, что она будет напоминать «еврозиму».