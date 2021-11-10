Россиянам предрекли мягкую зиму с большим количеством снега

Специалист «Фобоса» Волосюк: зима в России может быть мягкой с большим количеством снега

Ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк предрекла россиянам мягкую зиму 2021-2022, но с большим количеством осадков в виде снега. Ее слова в среду, 10 ноября, приводит ТАСС.

«Последние расчеты говорят о том, что зима может стать не такой холодной, как прогнозировалось полтора месяца назад», — сказала она.

В октябре научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в грядущий зимний сезон на территории страны ожидаются частые оттепели и периоды сильного похолодания. Он отмечал также, что прогноз Росгидромета, по сравнению с прогнозами центров в других странах, отличается более низкими температурами.

Ранее о том, что зима 2021-2022 будет на два градуса теплее климатической нормы, заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он также предупредил, что в Москву зима придет с опозданием.