Метеоролог дал прогноз погоды на начало зимы

Средняя полоса России превратилась в настоящую арену борьбы между осенью и зимой, и в ближайшее время здесь ожидается крайне неустойчивая погода, рассказал «Ленте.ру» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В Москве на текущий момент наступила фаза потепления, отмечает метеоролог: «То есть сейчас с утра снег выпал, но днем все уже практически растаяло, температура повысилась до 3 - 4 градусов [тепла]». По словам Шувалова, потепление в столице продолжится и в субботу, 13 ноября, в дневные часы температура будет варьироваться в пределах от 1 до 6 градусов тепла, также положительная температура ожидается ночью. «От снега даже в Подмосковье не останется следа», — подчеркнул он.

Однако с воскресенья, 14 ноября, как утверждает Шувалов, «зима предпримет новую попытку утвердиться на русской равнине». «Она будет более успешной на Востоке – это среднее Поволжье, Казань, Ульяновск, но в Центральной России — это понижение температуры на три дня, и не слишком впечатляющее, потому что ночные температуры где-то в пределах 2-7, 3-8 градусов мороза», — рассказал метеоролог.

Со среды следующей недели, 17 ноября, нас ожидает очередной подъем среднесуточной температуры до положительных значений. «В целом эта позиционная борьба между осенью и зимой будет длиться до конца ноября», — заключил Шувалов.

Ранее главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в интервью радио Sputnik, что россиян ожидает «еврозима» с температурой в среднем на два градуса теплее нормы, но достаточным количеством снега.