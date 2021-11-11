В Сочи зацвели экзотические растения

Теплая погода в Краснодарском крае пробудила экзотические растения, которые в это время, как правило, уже готовятся к межсезонью. Однако в этом ноябре многие деревья расцвели, что удивило даже сотрудников сочинского дендрария. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте парка.

Как пояснил замдиректора по научной работе дендрария Борис Туниев, обычно листопад в этих широтах начинается в октябре. Однако в этом году он «опаздывает» на месяц. Многие экзотические растения, например, юкка славная, расцвели. Кроме того, осенние растения (ястребинка и серпуха пятилисточковая) еще не растеряли цвет.

«Если такая теплая погода будет сохраняться и дальше, ожидаемо ранее цветение цикламенов, примул, подснежника Воронова и зимовника кавказского», — добавил Туниев. Он также отметил несвойственное для этого времени года поведение змей: многие из них еще не ушли на зимовку.

Ранее сообщалось, что в Тульской области до конца ноября высадят десятки тысяч саженцев в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». В Туле на нескольких площадках Центрального парка культуры и отдыха имени Белоусова уже высадили 130 саженцев дуба, липы, ели и сосны.