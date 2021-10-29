В Тульской области высадят десятки тысяч саженцев в рамках акции «Сохраним лес»

Свыше 30 тысяч саженцев растений посадят в Тульской области до конца ноября

В Тульской области до конца ноября высадят десятки тысяч саженцев в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Об этом сообщает ТАСС.

29 октября в Туле на нескольких площадках Центрального парка культуры и отдыха имени Белоусова уже высадили 130 саженцев дуба, липы, ели и сосны. Посадкой деревьев занимались не только местные жители, но и сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, госучреждения «Тульские парки», департамента лесного хозяйства по ЦФО, Рослесхоза, студенты Крапивинского лесхоз-техникума.

«Саженцы высаживаются в парках, лесах и на территории музея-заповедника "Куликово поле". Мы не только озеленяем нашу область, но и проводим субботники. Повышается экологическая культура наших граждан», — отметила министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрия Панфилова.

Заместитель губернатора области Сергей Егоров, что восстановление парковых зон и лесов является одним из ключевых направлений в сфере экологии, так как Тульская область — это промышленный регион.