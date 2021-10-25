В Тульские области генетики изучат найденные при раскопках зубы телят

Генетики Федерального исследовательского центра животноводства имени академика Льва Константиновича Эрнста изучат зубы телят, найденные археологами при раскопках в Тульской области. Об этом сообщает издание Myslo.

Так, современные технологии позволят узнать, какими были домашние животные в XI-XVI веках и насколько они отличаются от современных коров. Также станет ясно происхождение рогатого скота — были ли это местные виды или они пришли из других регионов с новым населением.

«Если нам удастся получить достаточное количество материала, по гену PLAG1 у крупного рогатого скота мы сможем представить, какими были коровы Тульской области — большие, средние или маленькие», — рассказал заведующий отделом популяционной генетики и генетических основ разведения животных Александр Сермягин.

Ранее в октябре археологи из Азова обнаружили необычный средневековый сосуд XIII-XIV веков, сделанный из двух разных сортов глины. Заведующий археологическим отделом Азовского музея-заповедника Андрей Масловский рассказал, что нижний жгут изделия сделан из красной глины, а горло сосуда, — из глины белого цвета. Он предположил, что мастер сделал это для художественного эффекта.