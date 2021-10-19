Древний некрополь нашли при строительстве в Калининградской области

В Калининградской области во время работ по строительству участка Приморского кольца обнаружили древний некрополь. Об этом сообщает ГТРК «Калининград».

Как отмечается, найденные захоронения относятся к III-VII векам нашей эры. Всего на территории некрополя отыскали порядка 2 тысяч могил мужчин, женщин и детей.

По словам одного из руководителей работ, сотрудника института археологии РАН Константина Скворцова, в древности на этом месте жил клан, который контролировал торговлю янтарем и торговые пути, пролегающие через данную территорию. «То семейство, которое оставило этот древний некрополь, было самым сильным и доминирующем семейством, которое держало всю округу в своих руках, контролировали всю торговлю, перемещение людей. Это очень уникально», — пояснил ученый.

Он добавил, что археологи будут работать на месте обнаружения некрополя до следующего лета. После этого все находки планируют передать в коллекции местных музеев.