Археологи из Крыма нашли ювелирные изделия эпохи римлян

Археологи из Крыма нашли уникальные золотые украшения, изготовленные еще в III веке

Археологи из Крыма рассказали о новых находках, сделанных в пригороде Херсонеса, — уникальных золотых украшениях римской эпохи. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ювелирные изделия находились в древнем некрополе. В их числе оказались два перстня, серьги, цепочки и подвески в виде ваз с римской символикой. Помимо этого, в погребениях были и керамические чаши.

Предполагается, что предметы изготовили мастера еще в III веке нашей эры. Украшения имеют «художественную ценность». Ученые продолжат исследовать их, а также они попытаются восстановить технологию производства.

В сентябре под Симферополем ученые нашли коллекцию редких золотых и серебряных украшений аланской знати, датированные III веком нашей эры. Многие образцы драгоценностей хорошо сохранились и представляют ценность для специалистов. Помимо этого, рядом с ювелирными изделиями лежали мечи.

Ранее в затопленном много веков назад древнегреческом городе Акра был найден бронзовый перстень с изображением Венеры, считающейся богиней любви, красоты и плодородия.

В июле специалисты также провели работы на территории Крыма. В итоге им попался перстень-печать с изображением богини Афродиты, смотрящейся в зеркало. На востоке Крыма археологи нашли тогда статуэтку Горы, древнеегипетского бога молчания.