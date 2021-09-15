В Крыму нашли коллекцию золотых и серебряных украшений III века

Ученые Крымского федерального университета (КФУ) нашли под Симферополем коллекцию редких золотых и серебряных украшений аланской знати, датированные III веком нашей эры. Об уникальной находке со ссылкой на пресс-службу учебного заведения сообщает «Крым-Информ».

Представители КФУ уточнили, что драгоценности были обнаружены в ходе раскопок в могильнике Опушки. Найденные серьги, три браслета и два нагрудных украшения выполнены в сердоликовом стиле, отличительной особенностью которого принято считать рельефный орнамент и инкрустацию крупными сердоликами. Вместе с украшениями нашли древние мечи. «По словам специалистов, ювелирные предметы могли принадлежать только высокопоставленным особам. Они найдены в захоронении предков средневековых алан», — рассказали в пресс-службе.

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В вузе подчеркнули, что драгоценные предметы были обнаружены рядом с останками женщин и детей, что позволяет сделать вывод о том, что высокое социальное положение передавалось у алан по наследству. Многие найденные образцы хорошо сохранились и представляют ценность для музеев. « Украшения относятся к позднеримскому полихромному или, как его еще называют, сердоликовому стилю. <...> Этот стиль был распространен от Дуная до Кавказа и датируется второй половиной III — первой половиной IV века нашей эры», — пояснил профессор кафедры истории древнего мира и средних веков КФУ Игорь Храпунов.

Историк добавил, что уникальность могильника Опушки заключается в том, что в нем скрыты захоронения пяти древних культур — позднескифской, среднесарматской, позднесарматской, германской и аланской. Храпунов указал, что к настоящему моменту специалистам удалось исследовать седьмую часть могильника. Он понадеялся, что в ходе работ ученые смогут выявить причину, по которой представители пяти древних культур обратили внимание именно на это место.

Ранее сообщалось, что ученые из Марий Эл в ходе раскопок могильника «Кузинские хутора» в Костромской области обнаружили захоронение женщины-марийки, которая занималась изготовлением украшений из металла.