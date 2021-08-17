Ученые нашли захоронение изготавливавшей украшения марийки

Ученые из Марий Эл в ходе раскопок могильника «Кузинские хутора» в Костромской области обнаружили захоронение женщины-марийки, которая занималась изготовлением украшений из металла. Об этом изданию «Марийская правда» рассказал научный сотрудник МарНИИЯЛИ имени Васильева, кандидат исторических наук Александр Акилбаев.

«В этом году нам улыбнулась удача. Мы вскрыли захоронение марийской женщины, которая занималась литьем металлических украшений», — отметил специалист.

Он пояснил, что определить этническую принадлежность женщины удалось по сохранившимся деталям ее костюма и украшений, в том числе по характерным височным кольцам. О роде занятий марийки ученые узнали благодаря обнаруженным рядом с ее телом льячкам — ковшикам из обожженной глины, из которых расплавленный металл наливался в формы.

По словам Акилбаева, профессия литейщицы считалась почетной для женщин как у марийцев, так и у других финно-угорских народов, например у мордвы и муромы. В качестве основного материала для своей работы мастерицы использовали бронзу.

Территорию «Кузинских хуторов», расположенную на левом береге ручья Кузинки, изучают с 2013 года. За этот период в месте, где с IX до начала XII века проживал марийский народ, обнаружили 48 погребений и три жертвенных комплекса. Также были обнаружены другие артефакты того периода: перстни, браслеты и гребни.