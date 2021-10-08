Археологи нашли в Севастополе крематорий римского периода

В южном пригороде Херсонеса Таврического археологи нашли крематорий, относящийся еще к римскому периоду. В Севастополе подобный объект был раскопан впервые. Об этом рассказал глава экспедиции Сергей Соловьев, передает телеканал «Первый Севастопольский».

По его словам, находка доказывает, что римляне много веков назад также использовали несколько видов погребения: как сожжение, так и захоронение в земле. Такие крематории возводились в виде печей. После придания усопшего огню прах складывали в керамические урны, которые затем помещались в каменные ящики.

На территории некрополя также остались светильники и уникальные украшения из стекла, также специалисты нашли посуду.

В заповеднике «Херсонес Таврический» экспедиция во главе с Сергеем Соловьевым проводится на 17 тысячах квадратных метрах. За четыре месяца археологи нашли около 300 тысяч разных предметов. Например, в древнем некрополе они раскопали уникальные золотые украшения римской эпохи.

Ранее специалисты нашли и средневековый склеп. В годы Великой Отечественной войны в нем был советский блиндаж.

Помимо этого, археологи также обследовали найденный в том же месте склеп VII-X веков, в котором оказались останки нескольких поколений христиан из обеспеченной местной династии. По словам Соловьева, в склепе была «целая гора останков».