Археологи нашли советский блиндаж в средневековом склепе в Севастополе

В Севастополе, когда проходили раскопки в южном пригороде Херсонеса Таврического, археологи нашли средневековый склеп. В годы Великой Отечественной войны в нем был советский блиндаж. Об этом рассказал глава экспедиции Сергей Соловьев, передает ТАСС.

В данном склепе, рассказал он, находились не останки людей, как обычно, а колючая проволока, штыки, металлические фрагменты, обломки кроватей и ящики из-под мин. Предполагается, что советские солдаты в период обороны Севастополя в 1941-1942 годах заметили средневековую погребальную комнату и начали использовать как блиндаж. «Потом, видимо, здесь были и немецкие позиции: есть находки и от этой армии», — отметил специалист.

Средневековый склеп, пояснил Соловьев, отличается от тех, чтобы были найдены археологами ранее. Его глава экспедиции посчитал более вместительным. Затем, если в тех были специальные «лежанки» в один ряд, то в этом — в два и на всех стенах, кроме той, где находится вход.

В годы войны, когда солдатам надо было перестроить усыпальницу в блиндаж, останки, скорее всего, извлекли и перезахоронили.

Ранее глава экспедиции Сергей Соловьев также рассказал, что археологи нашли в том же месте склеп VII-X веков, в котором оказались останки нескольких поколений христиан из обеспеченной местной династии. По его словам, «в склепе целая гора останков».