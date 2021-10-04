Археологи нашли под Псковом череп древнего жителя Усвят

В Псковской области археологи при раскопках нашли череп человека, жившего в Усвяте еще в XII-XIII веках. Об этом рассказал глава экспедиции Иван Еремеев, передает Псковская лента новостей.

На фотографиях с места исследования под Псковом видно, как череп местного жителя находится в необычном положении — он направлен вниз к земле. У него лобная и челюстная кости достаточно мощные, а остальные останки этого человека оказались ненайденными.

После этого специалисты раскопали и городской некрополь. В земле были тяжелые «надмогильные кладки» с большими камнями, которые невозможно извлечь из земли. В этом заключается сложность работы с захоронениями, так как надмогильные камни можно только перекатить на свободное место, пояснил Еремеев.

Археологические экспедиции, в рамках которых специалисты разыскивают древний город Усвят, стартовали с 2020 года. За это время было найдено много артефактов, показывающих жизнь местных жителей. В их числе есть англосаксонская монета, и гемма из оникса с египетской надписью, и даже находки, которые относятся к норвежским племенам. Еремеев отметил, что только примерно через 10 лет специалисты будут готовы рассказать историю Усвята.

О том, что в Усвятском районе Псковской области археологи снова начали вести раскопки, чтобы найти древнерусскую крепость, стало известно летом. Упоминание Усвят в летописи впервые было сделано в 1021-м. Предполагается, что сама деревянно-земляная постройка возводилась еще до этого момента.

Ранее стало известно, что в Пскове археологи раскопали кожаную сумку. В ней лежали личные вещи человека, жившего в этом поселении много столетий назад. Помимо этого, специалисты нашли в земле древнюю игрушку-свистульку в форме лошадки.