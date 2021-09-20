В Пскове нашли древнюю свистульку в форме лошадки

В центре Пскова археологи нашли свистульку в виде лошадки, на которой можно играть

Археологический центр Псковской области проводил раскопки в областном центре, когда специалисты нашли в земле игрушку-свистульку необычного вида. Об этом сообщается на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

В центре Пскова археологи поехали на улицу Некрасова, чтобы исследовать небольшой раскоп. В нем и нашли древнюю свистульку в форме лошадки. На фото видно, что она глиняная и была обожжена, покрашена в шоколадный цвет и покрыта эмалью. Археологи восхитились находкой и отметили ее сохранность — изделие почти не пострадало за многие века.

На нем можно играть даже сейчас, заявили специалисты и показали на видео, как это делается. Женщина взяла игрушку и наиграла мелодию, попеременно зажимая отверстия в лошадке.

Подобные изделия появились не позднее Х века, пишет Flash Nord. Мастера работали с глиной, придавая ей разные формы и расписывая красками.

Ранее археологи раскопали в Смоленске древнюю крепость, окружавшую город еще в IX-X веке. Ее остатки были найдены на территории Гнездова.

В это же время специалисты из Новосибирска исследовали тагарский железный меч, который почти что сдали на металлолом недалеко от Красноярска. Предмет, относящийся к раннему железному веку, как предполагается, был изготовлен за границей в V-IV веках до нашей эры.