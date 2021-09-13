В российском городе создали бетонную неваляшку

В Челябинске создали «суровую игрушку» — бетонную неваляшку. Ее автор Владислав Новиков-Барковский показал изделие ко Дню города, который отмечается 13 сентября. Об этом сообщает 74.RU.

Новый проект имеет необычное название — «Изделие ЧБНО-9/21ю285СС», которое расшифровывается как «Челябинская бетонная неваляшка. Обыкновенная версия 9/21, модификация Ю-285 СС».

Мастер заявил, что именно из этого материала могла быть создана «исконно челябинская неваляшка». По данным ГТРК «Южный Урал», ее вес составил около 300 граммов, а ширина и высота — 7 и 10,5 сантиметра соответственно.

Автор рассказал, как появилась идея создать необычную игрушку для детей. Он вспомнил о претензиях местных жителей — те однажды пожаловались, что Новиков-Барковский, проживающий в Челябинске, никогда не делает ничего для родного города. «Что ж ты живешь в Челябинске, а делаешь для Москвы, для Питера, для Сочи, для Таллина?» — поделился он их словами. В итоге мастер поразмышлял, с чем можно ассоциировать город. Он вспомнил телепроект «Наша Раша» и создал из «суровую», как высказывались герои телепередачи про Челябинск, бетонную неваляшку.

На данный момент неизвестно, какова стоимость нового изделия. Кроме того, еще предстоит решить, класть ли игрушку в деревянный ящик или гофрированную бумагу при продаже.

13 сентября в Челябинске отмечается День города. В этот раз из-за ограничений, введенных из-за COVID-19, 285-летие города будут проводить без массовых мероприятий, но с праздничным фейерверком на набережной.

Владислав Новиков-Барковский известен благодаря необычным конфетам в форме пельменей с водкой. Он также создает различные символы российских городов.

