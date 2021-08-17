Мастера ручного ткачества поучаствуют в конкурсе и создадут «Башкирский сувенир»

В Орловском сельском Доме культуры Архангельского района Башкортостана с 21-22 августа пройдет II Республиканский фестиваль-конкурс современного ручного ткачества «Орловка», в котором примут участие мастера из разных районов и городов республики. О программе мероприятия сообщает информационное агентство «Башинформ».

В дни фестиваля мастера попытаются создать творческую работу, узнаваемую как «Башкирский сувенир». Вместе с тем они представят свои работы, которые были созданы за последние три года. Завершится мероприятие мастер-классом «Казачьи пояса» Разили Гарифуллиной, возглавляющей народный Центр ткачества «Шёлковый путь» при Бирском краеведческом музее.

Фестиваль «Орловка» считается продолжением мастер-классов и семинаров, которые проводились при поддержке Республиканского Центра народного творчества с 2010 года. Инициатива «возрождения» интереса к ткачеству приписывается директору клуба Фанисе Сайфутдиновой, возглавлявшей отдел культуры, поскольку при ней постепенно начали собирать и восстанавливать заброшенные ткацкие станы. В 2013 году на развитие ткачества Орловского СДК был направлен республиканский грант. «Купили новые станки, а главное – учились сами, ездили на Всероссийские фестивали и привозили новые знания и навыки. Научились делать станки сами», — подчеркнули организаторы мероприятия.

Рассказывая о появлении фестиваля, они отметили, что Орловка — особенное место, где переплетаются башкирские и русские народные традиции ткачества. Утверждается, что это место притягивает мастеров, занимающихся изготовление тканых изделий.

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