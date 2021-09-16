Археологи раскопали в Смоленске остатки крепости IX-X века

Археологи обнаружили останки древней крепости, которая, предположительно, окружала Смоленск в IX-X веке. Согласно ожиданиям специалистов, находка подтвердит тот факт, что поселение на месте современного Смоленска к тому моменту уже было городом. Репортаж с места событий записали «Вести».

Отмечается, что раскопки здесь проводились впервые за полвека. Находки, сделанные в дореволюционный и довоенный период, были утрачены во время Великой Отечественной. Из-за этого историки стали сомневаться, что город был основан именно на этом месте, а не на территории Гнездова (археологический памятник в Смоленской области — прим. «Ленты.ру»).

В культурном слое древнего Смоленска нашли укрепления — песчаную насыпь с деревянными стенами. Несмотря на то, что бревна сгорели, ученым все же удалось обнаружить их следы. «Вот идет такая извилистая черная линия — это след обугленной такой стенки, которая не давала песку рассыпаться. Такие конструкции типичны для древней фортификации», — рассказал руководитель Смоленской экспедиции ИА РАН Николай Кренке.

Кроме того, в раскопе обнаружили древнюю керамику, изготовленную еще до Киевской Руси. Например, в песке нашли образцы раннего бронзового века. Керамические горшки были изготовлены в в первой половине третьего тысячелетия до нашей эры. Археологи определили возраст по характерному орнаменту.