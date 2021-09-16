Под Калининградом нашли древний некрополь

На месте строительства участка Приморского кольца под Калининградом ученые нашли древний некрополь, датируемый III-VI веками нашей эры. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации федерального учреждения «Упрдор Северо-Запад», ученые обнаружили много артефактов, например, фибулы древних эстиев, подвески к рукоятям кинжалов, различные предметы вооружения, римские монеты, керамические сосуды и фишки для настольной игры «лудус латрункулорум» (Ludus latrunculorum) — забавы, представляющей собой нечто среднее между шашками и шахматами, которая была популярна в Римской империи.

Отмечалось, что почти сто фишек из римского стекла в идеальном состоянии принадлежали одному человеку. По словам ученых, случай удивителен тем, что обычно обнаруживают 10-30 штук таких фишек. Для Калининградской области это первая подобная находка за 170 лет.

По окончании археологических работ, которые начались в августе, все артефакты передадут в один из калининградских музеев.

Ранее в сентябре Институту археологии и этнографии СО РАН (ИАЭТ СО РАН) дали возможность провести исследование юго-восточной части Забайкальского края. В итоге специалисты нашли там древнее городище. Отмечалось, что экспедиция прошла в районе села Горбицы.