Российские археологи нашли дома горняков бронзового века

В Челябинской области на древнем руднике «Воровская яма» археологи нашли дома горняков бронзового века. Об этом сообщается в Telegram-канале Ural Mash

«Для нас это — радость, потому что это свидетельство, в общем-то, специализации горного дела», — рассказала Ирина Алаева, заведующая археологической лабораторией ЮУрГГПУ.

В дальнейшем археологи планируют провести раскопки на месте временных жилищ горняков. Пока эксперты будут устанавливать точный возраст находок.

Ранее сообщалось, что археологи нашли советский блиндаж в средневековом склепе в Севастополе. По словам главы экспедиции Сергея Соловьева, в данном склепе находились не останки людей, как обычно, а колючая проволока, штыки, металлические фрагменты, обломки кроватей и ящики из-под мин.