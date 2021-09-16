В Забайкалье нашли «прекрасно сохранившееся» древнее городище

Институту археологии и этнографии СО РАН (ИАЭТ СО РАН) дали возможность провести исследование юго-восточной части Забайкальского края. В итоге специалисты нашли там древнее городище. Об этом сообщается на сайте ИАЭТ СО РАН.

В районе села Горбицы прошла очередная экспедиция. Шилкинский отряд поднялся на плоскую вершину одной из возвышенностей левого берега Шилки, когда заметил новый памятник. После предварительного исследования городища стало ясно, что оно «прекрасно сохранилось» и что ранее археологи не были в этом месте. Например, на соседних подобных памятниках остались следы проведенных раскопок.

По словам начальника Забайкальского археологического отряда ИАЭТ СО РАН Сергея Алкина, это единственное местное городище, «расположенное в естественным образом защищенном месте». Его жителям не понадобилось отдельно возводить «мощную систему фортификации», то есть стены и остальные преграды для защиты от врагов. При этом существуют валы и рвы, следы которых заметили специалисты, но они расположены не по всему периметру городища.

Шилкинский отряд составил план древнего поселения. На карте было отмечено около 30 построек разных размеров. «В их расположении видна четкая линейная планировка поселения, вероятно, с общественным пространством в его центральной части», — рассказал Алкин.

Городище отнесли к первому-второму тысячелетию новой эры. Его появление также связали с миграцией в Забайкалье тунгусоязычного населения, известного как археологическая культура мохэ.

Уточняется, что еще в начале XX века забайкальские краеведы, горный инженер А.Н. Банщиков и полковник П.П. Орлов, не только перечислили данный «городок» на Шилке, но и смогли описать его вид. При этом современные специалисты несколько десятилетий продолжали его поиски.

В июле под Благовещенском археологи нашли местные «пирамиды Хеопса», когда начали исследовать даурские «ушастые» городища. Такой исторический памятник записан как «Сергеевка Городище-4».