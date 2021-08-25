В Великом Новгороде обнаружили остатки древней крепости IX века

На Рюриковом городище в Великом Новгороде ученые обнаружили остатки деревянной крепости середины или конца IX века. Об этом сообщает «Интерфакс».

Основание древнего сооружения сложено из 12-метровых дубовых бревен. По словам собеседника агентства, находка хорошо сохранилась благодаря высокому качеству древесины и достаточной увлажненности почвы.

Рюриков городище расположено у истока реки Волхов, в древности там была резиденция новгородских князей. Считается, что именно в этом месте началась 1162-летняя история Великого Новгорода.

Как рассказал археолог Иван Еремеев, до IX века здесь находилось укрепление ильменских славян, выполняющее военно-торговую функцию. Его окружали ров и вал высотой около шести метров и шириной в 20 метров.

Ранее в августе глобальный маркетплейс для автодорожных поездок BlaBlaCar составил рейтинг самых красивых сохранившихся крепостей России. Первое место занял Псковский Кром (Кремль), который считается самой большой и мощной крепостью в Европе. На втором месте разместилась Ивангородская крепость в Ленинградской области, построенная на Девичьей горе над рекой Нарва в 1492 году.