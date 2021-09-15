Житель Томской области нашел на берегу Оби рог бизона

Житель Моряковского затона в Томской области Владимир Балашов нашел большой рог на берегу Оби близ села Половинка. Как рассказал профессор кафедры палеонтологии и исторической геологии ТГУ Сергей Лещинский, речь идет о роге бизона, передает «ТВ2».

Балашов, который обнаружил рог, сообщил, что нашел его лежащим на берегу, обмыл от песка и решил отнести домой.

«Это натуральный рог, на нем даже частицы черепа остались, только вот от какого быка? У нас таких животных вроде не водится», — сказал он.

Лещинский пояснил, что ранее бизоны жили в Сибири и вымерли лишь менее 10 тысяч лет назад. При экспертизе ученые смогут оценить, имеет ли находка Владимира Балашова историческую ценность.

Ранее археологи нашли в Челябинской области на древнем руднике «Воровская яма» дома горняков бронзового века. В дальнейшем археологи планируют провести раскопки на месте временных жилищ горняков. Пока эксперты будут устанавливать точный возраст находок.