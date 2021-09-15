Археологи нашли деревянные конструкции XV века в Пскове

Ученые обнаружили старинные деревянные конструкции во время раскопок в Пскове

Ученые обнаружили деревянные конструкции XV века в центре Пскова во время раскопок. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Археологического центра Псковской области.

Известно, что археологи начали проводить работы возле бывшего кинотеатра «Октябрь». Согласно информации в публикации, они углубились на три метра от уровня дневной поверхности.

«Сейчас раскрываем хорошо сохранившиеся деревянные конструкции, предположительно XV века. В раскоп попал угол довольно большой постройки. Имеет ли это сооружение отношение к Торгу, пока сказать сложно, но мы продолжаем искать», — добавили специалисты.

На данный момент работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что археологи нашли советский блиндаж в средневековом склепе в Севастополе. По словам главы экспедиции Сергея Соловьева, в данном склепе находились не останки людей, как обычно, а колючая проволока, штыки, металлические фрагменты, обломки кроватей и ящики из-под мин.