В России нашли шлем «небесного всадника»

Ученые из Новосибирска во время экспедиции 2021 года на территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов нашли артефакты, связанные с культом «небесного всадника» Мир-Суснэ-хума. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии Аркадий Бауло рассказал, что небесный всадник в мифологии хантов и манси почитается как покровитель семьи, характерными культовыми предметами являются жертвенные покрывала и богатырское одеяние.

В числе находок археологов — богатырский шлем с символикой Мир-Суснэ-хума. «Богатырским его можно назвать в понимании того, что он большой, его не надевали на голову, а клали на спину коня при жертвоприношении», — уточнил ученый.

Шлем был изготовлен в 1920 годах, у него есть внутренний дополнительный карман, куда клали жертвенные деньги и где были обнаружены монеты 1920-х. Часть находок передали в Музей природы и человека в Ханты-Мансийске, другая привезена в Новосибирск.