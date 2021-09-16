В Коми археологи провели раскопки стоянок древних людей мезолитической эпохи. Об этом пишет информационное агентство «Комиинформ»

В ходе экспедиции, которая прошла в июле-августе на территории Троицко-Печорского района, археологам республики удалось провести раскопки стоянки Мартюшевская VIII. В результате работ был найден древний очаг, насыщенный углями и фрагментами костей животных, которых было собрано свыше 500, а также собрана коллекция кремневых артефактов, в том числе обушковый нож, выемчатые орудия, скребки, резцы, ретушированные пластины.

Отмечается, что данная стоянка является единственным археологическим памятником эпохи мезолита в Троицко-Печорском районе, который обследован раскопками на достаточно большой площади.

В августе-сентябре археологи продолжили исследования мезолита в окрестностях поселка Том в Ижемском районе. Кроме того, в 2021 году специалисты провели раскопки стоянки Вылыс Том 3, входящей в Ижма-Томский геоархеологический микрорайон — здесь была найдена обширная коллекция кремневых артефактов, например, выемчатые орудия, резцы, обломки шлифованного топора, скребки, скребла и фрагменты костей, а также собран материал для радиоуглеродного датирования.

Ранее в сентябре ученые из Новосибирска во время экспедиции 2021 года на территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов нашли артефакты, связанные с культом «небесного всадника» Мир-Суснэ-хума. В мифологии хантов и манси божество почитается как покровитель семьи, характерными культовыми предметами являются жертвенные покрывала и богатырское одеяние.