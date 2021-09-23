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В Пскове археологи нашли кожаную сумку с лежащими в ней вещами

Археологический центр Псковской области нашел сумку, в которой лежали свечка и ткани
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Фото: @arheologpskov

Археологический центр Псковской области в одном из раскопов нашел кожаную сумку. В ней лежали личные вещи человека, жившего много столетий назад в Пскове. Об этом сообщается на странице организации в Instagram.

Уточняется, что раскопки проходили на площади Ленина в Пскове. Археологи заметили необычный предмет, когда работали со слоем XIV-XV веков. Такое изделие из кожи — необычная и достаточно редкая находка, особенно когда она в хорошей сохранности. В сумку была вложена свеча, а также фрагменты тканей.

На видео, которое центр публикует на своей странице в соцсети, продемонстрировали пластиковый контейнер, в котором лежит артефакт. На записи показали сумку, которая за столько веков растрескалась, развалилась пополам и начала рассыпаться. При этом все равно видно ее формы, швы и ремень-ручку.

На данный момент изделие законсервировали, пока для дальнейших исследований в центр не приедет специалист по тканям.

Ранее в этом же месте специалисты нашли в земле древнюю игрушку-свистульку в форме лошадки. Археологи восхитились ее сохранностью. На видео они показали, как специалист взяла игрушку и наиграла мелодию, попеременно зажимая отверстия в лошадке.

Летом специалистам на Пятницком раскопе в Великом Новгороде также попался в мокром культурном слое 750-летний кошель. В итоге оказалось, что они нашли сумку, которая сплетена их тонких лент бересты. Ее состояние археологи оценили как очень хорошее.

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