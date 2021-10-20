Археологи из Азова обнаружили необычный средневековый сосуд из двух сортов глины

Археологи из Азова обнаружили необычный средневековый сосуд XIII-XIV веков, сделанный из двух разных сортов глины. Об этом сообщает Donday.

«Эта вещь выглядит очень курьезно. Нижний жгут сделан из красной глины, а вот там, где плечо переходит в горло сосуда, - из глины белого цвета», — рассказал заведующий археологическим отделом Азовского музея-заповедника Андрей Масловский.

Он предположил, что мастер сделал это для художественного эффекта, однако и это кажется для него странным, так как нужно было очень постараться, чтобы соединить разные виды глины. Масловский предположил, что у мастера могла закончиться глина или же он решил провести эксперимент.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области во время строительства участка Приморского кольца обнаружили древний некрополь. Найденные захоронения относятся к III-VII векам нашей эры. Всего на территории некрополя отыскали порядка 2 тысяч могил мужчин, женщин и детей.