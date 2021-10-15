Археологи «состарили» Орел еще на пять веков

Археологи заявили, что 455-летний город Орел может быть старше еще на пять веков

Археологи, которые проводили раскопки в Орле этим летом, рассказали о новых находках и предположили, что город, который сейчас отмечает 455 лет со дня основания, может быть старше еще на пять веков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного экспедиционного проекта 1XPEDITION.

По данным главы пресс-центра проекта Станислава Трофимова, новые артефакты доказывают, что основание города произошло намного раньше первых письменных данных о нем, и они «состаривают» город еще на пять веков. В числе находок — монета середины XI века из Северной Германии, гирька от весов того же периода, княжеская вислая печать с изображением святого Николая XI-XII веков, а также нательный крест XII-XIV веков.

Уточняется, что данная территория в XI-XII веках входила в состав Звенигород-Карачевского княжества, считавшегося частью Черниговского княжества. Трофимов рассказал, что ранее археологи, историки и краеведы считали эти места, где сейчас располагается город, — небольшим поселением. При этом сейчас последние находки, сделанные в ходе археологических раскопок, доказывают, что в то время это был торговый и административный центр региона.

«Таким образом, надежная датировка поселения (городища) на стрелке относится ко второй половине XI века», — подытожил глава экспедиции Олег Радюша. Он пояснил, что это «финал эпохи викингов» и торговых направлений из Балтики к Черному и Каспийскому морям. Укрепленное поселение на стрелке Оки и Орлика было одним из мест, где останавливать иностранные торговцы.

В 1566-м по указу царя Ивана Грозного была заложена крепость. Ее основали на месте слияния рек Ока и Орлик. По легенде, когда Грозный остановился на стрелке, огромных размеров орел сел на ветвях дерева вблизи него. Царя это восхитило, и он счел это отличным знаком. После этого он решил назвать крепость по имени хищной птицы.