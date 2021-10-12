В Пскове нашли вислую княжескую печать XI-XII века с изображением святого

Археологический центр Псковской области представил новые находки, сделанные во время раскопок в центре города. В своем Instagram специалисты показали княжескую вислую печать XI-XII века.

На изделии высечена «благопожелательная надпись», также есть изображение архангела Михаила. Уточняется, что печать была в виде закрепа для важных посланий — ее «привешивали» к документу. Таким образом заверялись и древние грамоты.

Упоминание имени святого на печати подталкивает исследователей к предположению, что эта вещь принадлежала Рюриковичам: либо князю Олегу Святославичу, либо князю Святополку Изяславичу. Археологи отмечают, что они оба являлись потомками Ярослава Мудрого, создавшего «Русскую правду» — первый свод законов.

В числе ценных находок специалисты также выделили копоушку и нательный крест. О них они также написали в соцсети.

Ранее археологи раскопали кожаную сумку в Пскове. В ней лежали личные вещи человека, жившего в этом поселении много столетий назад. Помимо этого, специалисты нашли в земле и древнюю игрушку-свистульку в форме лошадки. Археологи также показали на видео, как можно наиграть мелодию на глиняном изделии.