Ученые воссоздали внешность живших в V веке на территории Курска людей

Российские ученые воссоздали внешность людей, живших в V веке нашей эра на территории Курска. Об этом сообщает «Курская правда».

Археологи исследовали захоронения в регионе и воссоздали портреты двух женщин и двух мужчин. «Выполнены антропологические реконструкции лиц двух женщин и двух мужчин, которые демонстрируют два разных типа, что подтверждается по материалам многих других могильников на территории Украины, Молдавии и Румынии», — рассказали специалисты Сейминско-Суджинской археологической экспедиции.

Впервые Курск упоминается в Житии Феодосия Печерского. В тексте он описан как крупный город с развитой торговлей и значительным количеством жителей. Тогда он входил в Черниговское, затем в Переяславское и Новгород-Северское княжества.

Ранее профессор Института славянской культуры Российского государственного университета имени Косыгина, фольклорист и этнограф Варвара Добровольская в интервью «Ленте.ру» развеяла популярным миф о женщинах в истории России. Эксперт подчеркнула, что женщины не были угнетенной стороной. У них были права, они могли занимать главенствующие должности. Кроме того, правителями России несколько раз становились именно женщины.