В Дагестане случайно нашли подземное сооружение XVIII–XIX веков

В Дагестане рабочие случайно нашли рядом со строящейся многоэтажной на глубине трех метров древнее подземное сооружение — 22-метровый тоннель XVIII–XIX веков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Высота тоннеля составляет два метра, ширина — три с половиной. Внутри сооружения нашли фрагменты сосудов из поливной керамики и каменный водопровод.

По информации канала, дальнейшим исследованиям может помешать тот факт, что постройку нашли на территории частной собственности. «Продолжатся ли раскопки — пока неясно», — говорится в сообщении.

Ранее в октябре специалисты Института археологии РАН обнаружили в Нижегородской области редкое поселение эпохи бронзы — его назвали по ближайшему селу Акузово, где ранее уже прошли раскопки 13 сооружений. Уточняется, что структура построек позволяют отнести его к поздняковской археологической культуре.

