В Нижегородской области нашли редкое поселение бронзового века

Археологи нашли на трассе М-12 в Нижегородской области редкое поселение бронзового века

Во время подготовки территории под строительство скоростной автомагистрали М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань археологи обнаружили редкое поселение эпохи бронзы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что экспедицию проводили специалисты Института археологии РАН. Им удалось собрать большую коллекцию артефактов, в числе которых кремневые орудия, лепная керамика и изделия из бронзы.

Поселение назвали по ближайшему селу Акузово, где ранее археологи раскопали 13 сооружений. Особенности находок и структура построек позволяют отнести его к поздняковской археологической культуре.

В настоящий момент за время подготовки территории под строительство скоростной автомагистрали исследователи обнаружили 25 объектов археологического наследия во Владимирской, Нижегородской областях и в Чувашии.