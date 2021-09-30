В Вологодской области представят новый соляной маршрут

В деревне Варницы Вологодской области 3 октября представят новую экскурсию «На раскопки к археологам». Об этом сообщает Newsvo.

Сотрудники Тотемского музейного объединения проведут местных жителей и гостей города по соляному маршруту, чтобы показать уникальные достопримечательности региона. Так, участники экскурсии увидят Дедовскую трубу — соляной колодец, датируемый 1506-1507 годами, стройплощадку, на которой воссоздаются постройки сользавода, а также сохранившийся культурный слой «Старого Усолья», который был найден в ходе недавних раскопок.

Отмечалось, что в сентябре археологи в ходе раскопок под деревней Варницы обнаружили артефакты соледобывающего производства, а также остатки деревянной трубы, которая представляет собой часть рассолопровода от соляного колодца к варнице.

Ранее в сентябре сообщалось, что в деревне Варницы Вологодской области началась реконструкция здания бывшей солеварни. Также специалисты планируют восстановить старинный амбар. Оба объекта располагаются на территории заброшенного Тотемского сользавода.