Назван ставший прообразом роликов «Русской кибердеревни» российский город

Вологда стала прообразом кибердеревни — именно этим российским городом вдохновлялся режиссер проекта «Русская кибердеревня» Сергей Васильев. Об этом он сообщил в интервью NewsVo.

Автор проекта рассказал, что в 2019 году посещал Вологду в качестве туриста. По его словам, во время этой поездки ему пришла идея «поснимать видео и фото для небольших зарисовок». Например, одним из самых интересных зданий Васильев назвал дом Севтранлеса.

«Он напомнил мне персонажей и локации из фильмов Хаяо Миядзаки, где в каждом уголке живет дух места», — вспомнил режиссер.

Васильев признался, что в своем проекте «birchpunk» использовал многие материалы из путешествия в Вологду. Так, его особенно поразила архитектура и резные наличники, «контраст старых домов и рекламы» и абсолютно разные по стилю районы города.

«Русская кибердеревня» — проект продюсера экономического факультета ВГИКа Сергея Васильева, первый ролик «Киберферма» появился в 2020 году на Youtube-канале «birchpunk». В короткометражных научно-фантастических фильмах раскрывается тема русской деревни будущего.

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