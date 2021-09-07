В вологодской деревне восстановят старинную солеварню

В деревне Варницы Вологодской области началась реконструкция здания бывшей солеварни. Об этом сообщает ГТРК «Вологда».

Также специалисты планируют восстановить старинный амбар. Оба объекта располагаются на территории заброшенного Тотемского сользавода.

Как отмечается, работы проходят в рамках проекта «Труба зовет-2: новая жизнь Старого Усолья». В прошлом году в ходе его реализации на территории завода уже проложили пеший маршрут для туристов вдоль сохранившихся рассолоподъемных труб. В дальнейшем в Варницах планируется полностью воссоздать процесс выпаривания соли — за ним можно будет понаблюдать во время экскурсий.

Средства на реконструкцию выделены из Фонда президентских грантов.