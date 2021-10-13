В Екатеринбурге появился памятник татарскому поэту

В сквере Дружбы народов в Екатеринбурге установили памятник выдающемуся татарскому поэту Мусе Джалилю. Как уточняет ТАСС, появление монумента было приурочено к Дню татарской культуры в Свердловской области.

Обращаясь к присутствующим в ходе торжественной церемонии открытия памятника, заместитель премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев заявил, что Муса Джалиль занимал особое место в истории страны. Он также поблагодарил всех, кто участвовал в создании монумента и добавил, что к 9 мая в Свердловской области появится еще один памятник Джалилю. «Мы уже привезли бюст, сегодня его увезем в Серов, торжественно вручим», — рассказал он.

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Установленный в сквере Дружбы народов бронзовый монумент спроектировала скульптор из Санкт-Петербурга Венера Абдуллина. В высоту памятник достигает 2,8 метра. Бюст поэта располагается на мраморном постаменте.

Поэт Муса Джалиль (Залилов Муса Мустафович) появился на свет 15 февраля 1906 года в татарской деревне Мустафино. В годы Великой Отечественной войны он сражался на Волховском фронте. Оказавшись в плену, Джалиль возглавил подпольную организацию, из-за чего был приговорен к смертной казни. К настоящему моменту написанные им стихи переведены с татарского на 70 языков.

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