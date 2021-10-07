Оренбургские студенты представили новый арт-объект

В Оренбурге на площади напротив музея изобразительных искусств появился новый арт-объект. Об этом сообщает «Аргументы и факты».

Речь идет о скамье-афише с навесом, которая создана по мотивам русского авангарда. Концепцию инсталляции разработали студенты кафедры архитектуры ОГУ. В конструкции предусмотрены фанерные полотна, на которых будут размещены афиши мероприятий и выставок в музее. Ее представили 4 октября во всемирный День архитектуры.

В материале также отмечается, что в 2022 году будут осуществлены работы по благоустройству площади перед Оренбургским областным музеем изобразительных искусств. Об этом рассказал председатель регионального отделения «Союз архитекторов России» Сергей Бренев.

Ранее в октябре сообщалось, что в Новгородской области появился арт-объект в виде десятирублевой монеты. Памятник изготовлен в Санкт-Петербурге из композитных материалов и установлен на улице Латышских гвардейцев, недалеко от железнодорожного вокзала и автовокзала Старой Руссы.