В Самаре установили новые арт-объекты в честь 170-летия губернии

В Самаре установили несколько новых инсталляций в честь 170-летия губернии. Об этом сообщает НИА «Самара».

Инициатива благоустроить город принадлежит компании «СВЗК». Ее поддержала Торгово-промышленная палата Самарской области.

Так, например, на набережной возле памятника князю Григорию Засекину установили кованую скамейку в классическом стиле с изображением геральдики Самарской губернии. В то же время на территории Загородного парка появился арт-объект в виде одушевленного фонаря, который держит зонт над скамейкой.

Отмечается, что специалисты «СВЗК» планируют украсить подобными инсталляциями еще несколько популярных мест в городе.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Хабаровске художники создали арт-объекты с персонажами мультфильма «Следствие ведут Колобки» Шефом и Коллегой. Сыщики расположены рядом с советскими вывесками магазинов и ателье, которых уже нет, и пытаются найти пропажу. Они изображены на зданиях на улицах Ленина, 40, а также Краснореченской 114 и 201а.