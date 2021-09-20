В Хабаровске появились арт-объекты с персонажами из «Следствие ведут Колобки»

В Хабаровске художники создали арт-объекты с персонажами мультфильма «Следствие ведут Колобки» Шефом и Коллегой. Об этом сообщает Telegram-канал AmurMash.

Сыщики расположены рядом с советскими вывесками магазинов и ателье, которых уже нет, и пытаются найти пропажу. Они изображены на зданиях на улицах Ленина, 40, а также Краснореченской 114 и 201а.

На рисунках Шеф и Коллега задаются вопросами, где находятся объекты, которым посвящены вывески.

Идея принадлежит художнику Петру Матюшкову, с ее воплощением ему помогли другие авторы.

«Просто юмор, такая добрая шутка. Мы таким образом просто на них обраили внимание — может их никто не замечал кроме Петра. Я посмотрел на эти вывески — они очень качественные, они сделаны в одном стиле и с использованием одних и тех же материалов. Я думаю, этим вывескам лет под 50 точно, и если их облагородить. просто покрасить, они провисят еще лет сто минимум», — рассказал каналу один из участников проекта, художник Никита Рама.

По его мнению, художники смогли вдохнуть жизнь в вывески и напомнить горожанам о мультяшных героях.