В российском городе появилась первая стена свободного творчества

В Иркутске появилась первая стена свободного творчества, на которой любой желающий может нарисовать свой стрит-арт. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте регионального проекта «Голос улиц».

«Участник не может быть оштрафован или привлечен к административной ответственности при соблюдении действующего законодательства Российской Федерации и настоящих правил», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что любой объект стрит-арта может быть перекрыт другим изображением в любой момент, что не может рассматриваться как провокация конфликта между художниками.

Ранее в столице Калмыкии Элисте открылась стена памяти советского рок-музыканта Виктора Цоя. Граффити с портретом легендарного исполнителя и его цитатами нарисовала художница Елизавета Телкова (Art Komori). Стрит-арт украсил стену спортивного центра «Багатур» в парке «Дружба».