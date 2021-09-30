В Калмыкии открылась стена памяти Виктора Цоя

В столице Калмыкии Элисте открылась стена памяти советского рок-музыканта Виктора Цоя. Граффити с портретом легендарного исполнителя и его цитатами нарисовала художница Елизавета Телкова (Art Komori). Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Стрит-арт украсил стену спортивного центра «Багатур» в парке «Дружба». «Чаще всего вы видели надписи на стенах "Цой жив", но более интересным, мне кажется, было нарисовать портрет Виктора Цоя, тем более в городе, где так его любят, — в Элисте. Я считаю, что текст его песен будоражит и вдохновляет», — рассказала о своей работе художница.

Виктор Цой погиб в автокатастрофе в Латвии 15 августа 1990 года в возрасте 28 лет. Музыкант не смог вписаться в опасный поворот на высокой скорости. Он основал рок-группу «Кино», написал такие песни, как «Группа крови», «Звезда по имени Солнце», «Перемен» и «Последний герой».

Смерть музыканта стала трагедией для целого поколения. В 2020 году, через 30 лет после аварии, в российский прокат вышла лента «Цой». Сюжет картины полностью вымышлен. В центре истории — водитель «Икаруса», сбивший музыканта и везущий гроб с его телом из Латвии в Ленинград. Главные роли в фильме исполнили Евгений Цыганов, Марьяна Спивак, Паулина Андреева и Игорь Верник.