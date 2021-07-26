Белорус подрался с милицией из-за песен Виктора Цоя

В Белоруссии мужчину задержали за драку с сотрудниками милиции из-за песен Виктора Цоя. Об этом сообщает Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

К жителю города Марьина Горка подошли сотрудники правоохранительных органов. Во время допроса мужчина спросил силовиков об основаниях его задержания и попытался оказать им сопротивление. После этого они обездвижили мужчину, уложив его на землю. На помощь задержанному поспешила одна из прохожих, однако правоохранители попросили ее отойти от места задержания «ради своей же безопасности». По сообщению канала, поводом для задержания стало прослушивание песен Виктора Цоя, однако подробностей не приводится.

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21 июля белорусские силовики задержали в Минске 58-летнего таксиста во время поминок его погибшей матери за прослушивание в машине «протестных» песен Виктора Цоя за два месяца до этого. По данным правозащитного центра «Весна», инцидент произошел 26 июня, когда мужчина и его семья собрались в своем доме на 40 дней со дня кончины родственницы.

В Белоруссии более полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Акции жестко подавлялись силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Как минимум четыре человека погибли, сотни получили тюремные сроки за оппозиционную деятельность. Песня Виктора Цоя «Перемен» стала гимном белорусов на протестах против режима Лукашенко.