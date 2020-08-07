Опубликовано видео с места смерти участника акции протеста в Минске

Telegram-канал NEXTA Live журналиста Степана Путило опубликовал видеозапись с места смерти человека на акции протеста в Минске.

На распространенных кадрах заметно, как лежащего на земле гражданина окружили несколько человек: двое в военной форме и шестеро в гражданской. Двое из них наклоняются к нему, вероятно, чтобы определить, подает ли он признаки жизни. Слева от группы людей стоит грузовик с открытой задней дверью, справа — фургон.

Отмечается, что лежащий на асфальте человек не двигается. Однако официально смерть участника акции не подтверждена.

Ранее NEXTA Live сообщил, что «ОМОН перестал церемониться с людьми» и «как минимум один человек замертво упал прямо возле автозака».

В Минске вечером проходила акция протеста велосипедистов и водителей, пишет портал Tut.by. Так, ГАИ на время перекрыла проспект Независимости в центре столицы, а участников велопробега жестко задерживала полиция. Протестующие вышли на улицу в поддержку диджеев, включивших днем ранее на митинге песню Виктора Цоя «Перемен!». Белорусы получили по 10 суток ареста.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Кампания сопровождается массовыми акциями протеста из-за ареста и недопуска к выборам оппозиционных кандидатов.