В Минске милиция начала задержания участников акции протеста

Белорусская милиция блокировала проход на Октябрьскую площадь в Минске и начала задерживать протестующих, пытающихся попасть туда. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

На площади была намечена несанкционированная акция протеста против разгона также не разрешенного властями оппозиционного митинга, прошедшего 25 марта.

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Как сообщает агентство, активисты попытались собраться на площади, но сотрудники милиции перекрыли доступ и провели несколько задержаний. Силовики предупреждают, что акция не санкционирована, требуют от людей разойтись и «не вынуждать сотрудников милиции применять физическую силу».

Ранее, 25 марта, белорусская оппозиция попыталась провести в Минске несанкционированное шествие. Милиция пресекала попытки устроить митинг возле здания Академии наук республики, что закончилось массовыми задержаниями протестующих. Горисполком Минска ранее согласовал проведение акции в другом месте — в парке Дружбы народов.

В День воли, 25 марта, оппозиция отмечает годовщину провозглашения Белорусской народной республики в 1918 году. В 2016-м к этой дате решили приурочить акцию протеста против введения «налога на тунеядство». Ранее выступления против этой нормы прошли в Гомеле, Могилеве, Бресте, Витебске и Минске.