В Минске начались задержания участников шествия на День воли

Видео: TUT.BY

В Минске силы правопорядка массово задерживают граждан, вышедших на демонстрацию в так называемый День воли, отряд милиции особого назначения перекрыл Партизанский проспект белорусской столицы. Видео в субботу, 25 марта, опубликовал портал TUT.BY.

По информации ресурса, задержания происходят в районе здания Академии наук республики — месте, где участники шествия планировали провести митинг. «У всех, кто останавливается, милиция проверяет документы и просит продолжать движение. Отказавшихся отводят в автозаки», — отмечает TUT.BY.

Горисполком Минска согласовал проведение митинга в другом месте — в парке Дружбы народов.