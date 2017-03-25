В Белоруссии задержали оппозиционера Некляева

В Бресте задержан направлявшийся в Минск кандидат в президенты на выборах 2010 года оппозиционер Владимир Некляев. Об этом в субботу, 25 марта, в своем Facebook сообщил создатель и гендиректор частного агентства БелаПАН Алесь Липай.

«Во втором часу ночи задержан белорусский поэт, кандидат в президенты на выборах 2010 года В.Некляев. Милиция сняла господина Некляева в Бресте с поезда, которым он возвращался на родину из Варшавы, где принимал участие в дискуссии по ситуации в Беларуси», — написал он.

Как уточняет БелаПАН, о задержании агентству сообщил сам Некляев по телефону. Ожидалось, что политик прибудет в Минск на самолете, одним рейсом с депутатом Палаты представителей Анной Канопацкой и правозащитником Алесем Беляцким, но в аэропорту ожидали силовики в штатском.