Причиной протестов белорусов назвали психологический шок

Недовольство граждан властью в Белоруссии вызвано психологическим шоком, который граждане испытывают из-за кризиса сложившейся в стране экономической модели. Об этом в интервью «Ленте.ру» во вторник, 14 марта, сказал политолог из Минска Валерий Карбалевич.

Так он прокомментировал массовые протесты против «декрета о тунеядстве». «После киевского Майдана белорусское общество было напугано его последствиями. Теперь этот "синдром Майдана" прошел, в стране серьезный экономический кризис, население недовольно. Все это сейчас выплескивается на улицы», — отметил эксперт.

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По словам Карбалевича, «в Белоруссии уже два года фиксируется спад всех валовых показателей». «Построенная Лукашенко (президент Белоруссии Александр Лукашенко — прим. «Ленты.ру») 20 лет назад экономическая модель находится в кризисе, больше не работает (...). Дело сейчас не только в бедности, но в крушении привычной картины мира. Этот психологический шок сравним с тем, что переживали все постсоветские страны в 90-х годах», — объяснил политолог.

19 февраля в нескольких городах Белоруссии прошли несанкционированные митинги протеста против «декрета о тунеядстве». В Гомеле на демонстрацию вышли до трех тысяч человек. По несколько сотен человек собрались также в Могилеве, Бресте и Витебске.

Двумя днями ранее аналогичный митинг прошел в Минске. В нем приняли участие местные оппозиционные политики.

Декрет был подписан президентом Белоруссии в 2015 году, однако извещения об уплате ежегодного сбора «за тунеядство» пришли гражданам только в феврале 2017-го.