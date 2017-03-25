В Минске начали отпускать задержанных во время демонстрации

В Минске милиция начала отпускать задержанных в ходе шествия, приуроченного к так называемому Дню воли. Об этом в субботу, 25 марта, сообщает TUT.BY со ссылкой на правозащитников.

По словам очевидцев, задержанных отпускают после составления протоколов о нарушении порядка организации и проведения массовых акций. «Критерии, по которым отпускают, пока сложно определить. Но среди них есть люди, у которых были с собой документы», — цитирует ресурс активистку Анастасию Лойко. По информации TUT.BY, сначала милиционеры разрешили покинуть отделения пенсионерам, несовершеннолетним и журналистам.

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Всего, по словам Лойко, в районные управления внутренних дел доставили несколько сотен человек.

Ранее в тот же день сообщалось, что силы правопорядка в белорусской столицы массово задерживают участников демонстрации, а отряд милиции особого назначения перекрыл Партизанский проспект. Милиция пресекала попытки устроить несанкционированный митинг возле здания Академии наук республики. Горисполком Минска согласовал проведение акции в другом месте — в парке Дружбы народов.

В День воли, 25 марта, оппозиция отмечает годовщину провозглашения Белорусской народной республики в 1918-м. В этом году к этой дате решили приурочить акцию протеста против «налога на тунеядство». Ранее выступления против этой нормы прошли в Гомеле, Могилеве, Бресте, Витебске и Минске.